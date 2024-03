O relatório de 2023/24 do Índice de Desenvolvimento Humano apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) demonstra um aumento dramático das desigualdades entre ricos e pobres e chama a atenção para a ascensão "extremamente preocupante" do populismo no mundo, que está a dividir cada vez mais as sociedades e a radicalizar o discurso político.

O estudo "Rompendo o Impasse: Re-imaginando a cooperação num mundo polarizado" traz a classificação actualizada de 191 países com base no Rendimento Nacional Bruto per capita (PIB), educação e expectativa de vida.

O administrador do PNUD, Achim Steiner, na conferência de imprensa em Nova Iorque, onde apresentou as conclusões do relatório lembrou que o "fracasso da acção colectiva" para fazer avançar o combate à pobreza e às desigualdades "não só prejudica o desenvolvimento humano, mas também agrava a polarização e corrói ainda mais confiança nas pessoas e instituições em todo o mundo."

"Estamos a ver em muitos países ao redor do mundo um nível crescente de polarização e a emergência do populismo como uma resposta que está a dividir cada vez mais as sociedades, a radicalizar o discurso político e, essencialmente, a colocar cada vez mais pessoas umas contra as outras dentro dos países", alertou.

Os três países no topo do Índice de Desenvolvimento Humano são Suíça, Noruega e Islândia. Entre os países lusófonos, Portugal é o único no grupo com desenvolvimento humano considerado muito alto, na posição 42.

O Brasil ocupa a posição 89, na faixa dos países com desenvolvimento alto. No grupo de nações com resultado médio estão Cabo Verde, na posição 131, São Tomé e Príncipe, em 141, Angola em 150 e Timor-Leste no lugar 155.

Guiné-Bissau ocupa a posição 179 e Moçambique a 183, ambos no grupo de economias com desenvolvimento humano considerado baixo. Todos os países de língua portuguesa caíram no ranking em comparação com 2021/22, com excepção de Moçambique, que subiu de 185 para 183.

No fim desta lista encontram-se Somália, 193, Sudão do Sul, 192, e República Centro-Africana, 191.

O relatório refere que quase 40% do comércio mundial de bens está concentrado em três ou menos países. Além disso, em 2021 a capitalização de mercado de cada uma das três maiores empresas de tecnologia do mundo ultrapassou o valor do Produto Interno Bruto, PIB, de mais de 90% dos países naquele ano.

Face às conclusões do relatório, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou que as divisões estejam a aprofundar-se num momento em que a cooperação é cada vez mais crítica.

"Vivemos numa era de polarização. Entre as comunidades e entre regiões, as pessoas estão a ser afastadas pelo aumento da desigualdade, pela escalada de conflitos e por choques climáticos recordes. A desinformação e a quebra de confiança estão a dilacerar o tecido social e a reduzir o espaço para um discurso público significativo", assinalou o líder das Nações Unidas, que lamentou ainda o "impacto devastador" da polarização no desenvolvimento sustentável, defendendo que a melhor esperança para o futuro é combater a retórica que divide e "destacar o terreno comum" que une a maioria das pessoas em todo o mundo.