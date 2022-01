Durante a passagem de ano foram detidos 305 cidadãos no País, no âmbito da "Operação Nkembo" da Polícia Nacional de Angola, em parceria com outras forças do Ministério do Interior destacadas para assegurar a quadra festiva.

Os dados foram revelados no sábado à tarde, nas instalações da Unidade Operativa de Luanda, pelo director-adjunto da direcção nacional de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, superintendente-chefe, Mateus Rodrigues, durante a conferência de imprensa de balanço das acções desenvolvidas pelas autoridades policiais durante os festejos do ano novo.

Mateus Rodrigues explicou que, dos 305 indivíduos detidos, 75 incorreram em crimes comuns, 29 em flagrante delito, 22 por mandados de detenção e 24 por sequência investigativa.

Durante o mesmo período, avançou o responsável, 226 cidadãos estrangeiros foram detidos por violação de fronteira.

Mateus Rodrigues acrescentou ainda que foram apreendidas 11 armas de fogo. Foram igualmente apreendidas 37 motorizadas nas províncias do Zaire, Moxico, Bié, Huíla, Kwanza-Norte e Lunda-Norte.

Foram efectuados 2.069 patrulhamentos preventivos, que culminaram no encerramento de 453 locais de convívio, 342 igrejas, por incumprimento do decreto presidencial sobre com as medidas de prevenção e controlo da covid-19, que, entretanto, também, resultaram em 27 encerramentos e interdição de venda de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência e na via pública, sendo 17 em Cabinda e 10 em Benguela

De acordo com o superintendente-chefe, foram registados 114 crimes, dos quais 60 mereceram a intervenção directa das forças de defesa e segurança.

"Ocorreram três agressões sexuais, duas esclarecidas, com cinco detidos, praticadas por pessoas conhecidas (vizinho). Os factos ocorreram nas províncias de Luanda e Lunda-Norte", informou Mateus Rodrigues, acrescentando que "a PN registou ainda 21 casos de ofensas a integridade física, 25 roubos e 47 furtos nas províncias do Moxico, Luanda, Kwanza Norte, Malanje, Bengo, Benguela, Huíla, Huambo, Bié, Lundas, Norte e Sul, Uíge, Namibe, Zaire, Cunene e Kuando Kubango.

No domínio do trânsito, superintendente-chefe revelou que a corporação registou 22 acidentes de viação, dos quais resultaram três mortos e 22 feridos, com Luanda e Benguela a liderarem a lista.