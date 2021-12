Esta operação policial, que só termina a 04 de Janeiro, abrange as 18 províncias angolanas e foi desenhada para garantir a segurança dos cidadãos no âmbito da quadra festiva que vai do Natal à passagem de ano.

Estes números, segundo a PN, mostram que houvem menos 12 registos associados à criminalidade que no mesmo período de 2020.

Estiveram envolvidos nesta Operação NKembo efectivos das diversas áreas da Polícia Nacional e do Ministério do Interior.

Entre os 126 registos, 63 ocorreram com a intervenção directa dos agentes da autoridade, tendo sido detidos, até ao momento, 78 indivíduos suspeitos

O director adjunto para Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Geral da PN, superintendente-chefe Mateus Rodrigues, explicou a redução dos crimes registados com as medidas desenhadas para esta operação pelo Governo para suster a progressão da pandemia da Covid-19, bem como ao recolhimento em família, durante o Natal.

Entre as ocorrências estão sete homicídios voluntários, dos quais quatro esclarecidos.

Segundo a Angop, as províncias com mais crimes registados foram Luanda, com 47 crimes, Benguela, com 12, e Zaire com 10.

Por violação de fronteira e emigração ilegal, foram detidos 360 estrangeiros, bem como desmantelados sete grupos de presumíveis marginais.

Ainda no âmbito das acções de violação de fronteira e emigração ilegal, foram detidos 11 homens, apreendidas 12 armas de fogo, 32 viaturas, 113 motorizadas, dois quilogramas de liamba e 35 cabecas, entre outros bens.

Quanto à sinistralidade rodoviária, foram registados sete acidentes de viação, o que resultou em 42 feridos.

Também no quadro da "Operação Nkembo", com fim previsto para 04 de Janeiro, as forças policiais realizaram quatro mil e 734 acções de sensibilização, 282 dispersões de aglomerados e 52 interdições de cultos religiosos fora da hora estabelecida.