José Luís Domingos tem 47 anos e está inscrito na Ordem de Advogados de Angola desde 2009. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola (UCAN) (2005), e pós-graduado em contrato pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa (2O06).

O também docente na Faculdade de Direito da UCAN, desde 2004, é director do Centro de Investigação em Direito (CID) da UCAN e membro do Centro Research Centre for the Future of Law da Universidade Católica de Lisboa e do Projecto Public oversinght of digital surveillance in Southern Africa -Un.Glasgow/ Britsh Academy.