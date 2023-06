As organizações femininas do MPLA, OMA, e da UNITA, LIMA, felicitaram o lançamento da consulta pública para alteração e adequação da Lei contra a violência doméstica, considerando que já se fazia sentir a necessidade de revisão. Pedem mais protecção jurídica para as vítimas de violência doméstica e penas pesadas para os violadores de crianças.

"Na altura em que foi aprovado, o instrumento legal estava em conformidade, mas devido à dinâmica social ficou desajustado, devendo ser revisto com agravamento das molduras penais de diversos crimes", disse aos jornalistas a secretária-geral da Organização da Mulher Angolana (OMA), Joana Tomás.

"A moldura penal aplicada a quem viola uma criança não pode ser igual à aplicada a quem viola um adulto, esses aspectos devem merecer atenção acrescida", acrescentou.

Na sua opinião, a sociedade tem de reflectir sobre a questão dos incestos, que têm estado a multiplicar-se pelo país, atitudes que tem contribuído para a desestruturação familiar, perda da matriz da angolanidade, bem como dos hábitos e costumes.

A secretária nacional para organização da Liga da Mulher Angolana (LIMA), Feliciana Paulo, disse que a lei actual não cria protecção para as vítimas porque as pessoas têm receio de denunciar por medo de represália.

"É preciso que haja resgate de valores, criando uma equipa idónea para reestruturação da sociedade por via das famílias. E a revisão vai ser o melhor caminho, no sentido de as pessoas se sentirem protegidas diante dos agressores", disse, acrescentando que essa revisão tem de abranger as igrejas.

"A igreja, nos últimos tempos, tornou-se um espaço de promiscuidade onde o pastor usa os fiéis para a prática de sexo em troca de um milagre e outros crentes são obrigados acreditar em crenças que desestruturam a família", disse.

A consulta, que vai durar 60 dias, será feita em todo País, e visa a busca de contribuições que fortaleçam a protecção jurídica das vítimas, ampliar as medidas punitivas aos agressores, bem como promover uma maior sensibilização sobre os direitos das vítimas.

O Ministério da Acção Social, Família e promoção da Mulher, que cita dados do Instituto Nacional da Criança, diz que em 2022, só nos centros de acolhimento familiar, nas 18 províncias, o Instituto Nacional da Criança registou cerca de 25.728 casos de violência doméstica, dos quais 17.725 casos praticados contra menores.

Segundoo a secretária nacional para organização da Liga da Mulher Angolana "a proposta sobre a revisão da Lei impõe-se pelo facto de a mesma ser omissa em alguns aspectos, o que tem constituído constrangimentos no âmbito da sua aplicação".

"Há necessidade do alinhamento devido à ineficácia em situações pontuais, por causa das omissões que a mesma apresenta", acrescentou, concluindo que o diploma actual impõe ainda um desmembramento do Art 25, devido à violência patrimonial que é infringida contra a vítima que muitas vezes é impedida de rever os seus bens, de ter acesso à sua residência, e impõe igualmente o agravamento penal para os infractores que cometem abusos sexuais contra menores.

Dados oficiais indicam ainda que no País apenas existem 14 salas de aconselhamento familiar e nove casas de abrigo para vítimas.

"A revisão vai abranger 11 leis", disse a ministra da Acção Social, Família e promoção da Mulher, Ana Paula de Sacramento Neto, frisando que se impõe a adequação em função da entrada em vigor de diplomas legais como o Código Penal e o Código do Processo Penal, desde 2021.