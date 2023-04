Semanário Novo Jornal

Os anseios de uma geração que não espera - 21 histórias e sonhos de quem nasceu no ano da conquista da Paz

Pensam diferente. Têm ilusões. Os sonhos respondem bem aos anseios de quem nasceu e cresceu longe das amarguras do conflito armado. Nascidos no memorável ano de 2002, os 21 jovens ouvidos pelo NJ no quadro dos 21 anos da Paz em Angola coincidem nas expectativas: exigem, com imediatismo, mais emprego, água, educação, saúde, saneamento e democracia.