Semanário Novo Jornal/Suplemento Benguela

Otchiva «devolve» os flamingos e outras aves migratórias ao Lobito - Organização apela à protecção dos mangais

Lobito é, também, conhecida como a terra dos flamingos, mas essas espécies raras de aves no País estão em risco de desaparecer devido à constante degradação do seu habitat, uma tendência que a organização ambiental Otchiva, com as outras ambientais de Benguela, tem lutado para que não aconteça. Graças a essa luta, a cidade tem registado, nos últimos dois anos, o regresso, embora ainda tímido, dessas espécies, que são a sua marca.