Semanário Novo Jornal

Otchiva movimenta 300 voluntários para reflorestação de mais de 15 mil mangais no Ambriz

Mais de 15 mil mangais foram reflorestados no município do Ambriz, província do Bengo, numa jornada de trabalho levada a cabo pela ONG Otchiva, no sábado transacto, 05, no Dia Mundial do Ambiente.