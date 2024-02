As exonerações de Rui Falcão e de Virgílio de Fontes Pereira da liderança de importantes estruturas do MPLA, para além de ser o início de uma estratégia de reestruturação interna de João Lourenço, revelam uma resistência passiva contra a liderança de João Lourenço, que vai tendo espaço e voz no seio dos camaradas.