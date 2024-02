Angola pode, nos próximos tempos, enfrentar rupturas no stock de produtos terapêuticos usados para o tratamento da desnutrição em crianças. A informação foi prestada ao Novo Jornal por um alto quadro do Ministério da Saúde (MINSA), segundo o qual, de momento, alguns centros no País estão a ficar sem suplementos nutricionais necessários para combater a doença. De acordo com a fonte, já há províncias, como o Kwanza-Sul, com ruptura total há mais de dois meses.

"Temos uma grande dificuldade. Neste momento, os níveis de stock são muito baixos", reforça, ao alertar que, para além do Kwanza-Sul, a situação é preocupante nas províncias do Bié e Huambo.

Conforme a fonte, o quadro actual impõe uma rápida inventariação do stock na rede sanitária, uma vez que algumas unidades de saúde que tratam crianças com desnutrição já lançaram "um grito de socorro".

