Em 2023, o País viveu um marco na saúde: pela primeira vez, um bebê de 11 dias foi submetido a uma cirurgia cardíaca bem-sucedida. O procedimento, realizado por angolanos, foi feito no Complexo Hospitalar Cardeal Alexandre do Nascimento, em Luanda.

Ao longo dos 12 meses do ano de 2023, que já se despede, o sector da Saúde continuou a dar "passos largos" e notáveis, em vários sectores.

O procedimento, que durou quase três horas, foi realizado no Complexo Hospitalar Cardeal Alexandre do Nascimento, em Luanda, e foi feito por especialistas angolanos, com destaque para o director do serviço cardiovascular da instituição, Valdano Manuel, que dirigiu a equipa composta por 20 profissionais.

