Angola registou 345 casos de suicídio entre Janeiro e Junho do corrente ano, dizem os dados do Serviço de Investigação Criminal (SIC) cedidos ao Novo Jornal, os quais resultam numa média mensal de quase 60 ocorrências.

Com 98 casos em seis meses, Luanda lidera nas estatísticas. A capital do País surge no "pódio" de um top 5 composto pelas províncias do Kwanza-Sul (38 casos), Moxico (35), Benguela (27) e Lunda-Sul (25). Em sentido inverso, ou seja, na lista de províncias com menor registo de suicídios no 1.º semestre deste ano, surgem as do Bié (3), Zaire (4) e Uíge e Kuando-Kubango, cada uma delas com seis casos.

De acordo com um relatório do Gabinete de Estudos, Informação e Análise (GEIA) do SIC, a que o NJ teve acesso, os suicidas são, maioritariamente, homens, jovens, solteiros e desempregados. No entanto, ressalva o documento, nas ocorrências de Luanda, apenas estão especificadas as formas de suicídios [meios usados para se tirar a própria vida], não havendo, por exemplo, a informação referente à faixa etária ou ao género dos cometedores.

Entretanto, com os dados relativos às restantes 17 províncias, conclui o SIC, os homens cometem mais suicídios do que as mulheres (239 casos contra 8).

