O País registou, em 2022, um total de 13.360 acidentes de aviação, mais de 1000 do que em 2021. Muitos dos desastres resultaram em óbitos e danos matérias avultados, e é por causa disso a Polícia Nacional quer que seja revisto com urgência o Código de Estrada, aprovado em 2008.

A Polícia Nacional quer rever o Código para proceder a novas medidas e regras de trânsito para salvaguardar a segurança das pessoas e dos bens.

A informação foi avançada esta sexta-feira, 06, à imprensa, pelo comissário Adriano do Rosário, à saída da reunião do Ordenamento do Trânsito, orientada pelo comandante geral da Polícia Nacional, Arnaldo Carlos.

Segundo Adriano do Rosário, o documento deve ser revisto com urgência porque os acidentes são uma preocupação do Executivo.

"Há toda a necessidade de ser feito o esforço, entre todos os departamentos ministeriais, para diminuir este fenómeno que assola as estradas", disse o comissário, acrescentando que grande parte dos acidentes de viação ocorrem por atropelamento ou colisão entre automóveis e motociclos, tendo como causas principais o excesso de velocidade, manobras perigosas, condução sob efeito de álcool e mau estado das vias.

Recentemente, o ministro do Interior, Eugénio Laborinho, afirmou que os jovens são os que mais estão ligados aos acidentes rodoviários nas estradas do País, que resultam num elevado número de vítimas mortais.

Eugénio Laborinho considera que a sinistralidade rodoviária é, actualmente, um dos principais problemas de segurança pública e realça que se "assiste a um problema na própria condução dos jovens e há um défice de formação".

O ministro informou que a nova estratégia de segurança rodoviária irá incidir nas matérias que visam contrariar estas tendências negativas.