País tem, em média, um oftalmologista por cada 350 mil habitantes, revelam dados do Colégio de Oftalmologista de Angola, entidade que apela ao Governo «para investir mais na saúde ocular», visto que há, no País, 10 províncias que não têm nenhum médico dessa especialidade.

Angola tem apenas 95 médicos oftalmologistas para atender a mais de 30 milhões de habitantes, revela a presidente do Colégio de Especialidade de Oftalmologia, Rosa Salvaterra, que, em entrevista ao Novo Jornal, adianta que, entre os referidos especialistas, 59 são nacionais e 36 expatriados.

Cálculos do NJ com base na quantidade de oftalmologistas disponíveis demonstram, por conseguinte, que, em termos de rácio medico vs paciente, o País tem o negativo registo de um oftalmologista por cada 350 mil habitantes, contrariando, assim, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que estabelece o limite de um oftalmologista para cada 10 mil habitantes.

De acordo com dados do Colégio de Especialidade de Oftalmologia, as mulheres constituem a maioria, com 68 profissionais, enquanto os homens detêm a fasquia de 27 oftalmologistas.

Luanda, com 67 médicos, lidera o topo das únicas oito províncias do País, onde se podem encontrar oftalmologistas, seguindo-se-lhe Benguela, com 11, Cabinda e Huíla (6 cada), Uíge (2), enquanto Malanje, Huambo e Namibe têm apenas um médico para atender à demanda.

Províncias como Zaire, Kwanzas Norte e Sul, Bié, Kuando-Kubango, Bengo, Moxico, Lundas Norte e Sul e Cunene, de acordo com a presidente do Colégio dos Oftalmologista.