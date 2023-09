Quarenta em cada 100 crianças no País vivem na extrema pobreza. Conclusão é de um relatório do UNICEF, em parceria com o Banco Mundial, que diz que, globalmente, aumentou o número de crianças em pobreza extrema.

Pelo menos oito milhões de crianças no País vivem em agregados em situação de extrema pobreza. O número representa quase 40% do total de petizes. Em termos concretos, significa que, em cada 100 crianças a residir em Angola, pelo menos, 40 vivem com famílias em pobreza extrema, à base de menos de 2,15 USD/dia (menos de dois mil kwanzas).

As conclusões constam do mais recente relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Banco Mundial (BM). Intitulada Global Trends in Child Monetary Poverty According to International Poverty Lines (Tendências Globais da Pobreza Monetária Infantil Segundo as Linhas Internacionais de Pobreza - em português), a pesquisa, consultada pelo Novo Jornal, mostra que, com as cifras acima referidas, entre as 47 nações consideradas de renda média-baixa, Angola tem o sétimo pior registo, numa lista de crianças na pobreza extrema encabeçada pela Zâmbia, com 66,7%.

