Os mais de 300 passageiros da companhia angolana TAAG, que estavam desde sábado em Joanesburgo, na África do Sul, à espera de vôo para viajarem para Luanda, chegaram finalmente ao País esta terça-feira, 24, depois de vários adiamentos da viagem. Na segunda-feira, a TAAG tinha garantido ao Novo Jornal que os passageiros sairiam da África do Sul às 16:30, mas o avião só levantou vôo às 02:30 da manhã.

Os constantes adiamentos do horário do vôo em Joanesburgo, por parte da TAAG, deixaram os passageiros enfurecidos e desapontados com o serviços da companhia área angolana.

"Partimos somente de Joanesburgo às 02:30 desta madrugada e chegámos a Luanda às 04:40, depois de quase quatro dias de espera do vôo da TAAG na África do Sul, com problemas de um furo no pneu", disse ao Novo Jornal um dos passageiros, agastado com a situação.

Ao Novo Jornal alguns passageiros estrangeiros, que apenas têm Luanda como passagem para outros países africanos e europeus, querem saber, uma vez que perderam os respectivos voos que os levariam aos países de destino, se a TAAG irá ressarci-los dos valores dos bilhetes já comprados.

"Queremos saber se a TAAG vai ressarcir os passageiros estrangeiros por essa demora e perda?", questionou um cidadão português que vive na África do Sul há oito anos e que tinha de apanhar um vôo para Lisboa, no sábado à noite em Luanda.

Segundo os passageiros, que descreveram a situação ao Novo Jornal a partir de Joanesburgo, disseram que inicialmente o vôo DT 578 da TAAG, com mais de 300 passageiros a bordo, foi abortado por volta das 16:00 de sábado, e depois remarcado para a 01:00 de domingo, o que não aconteceu até segunda-feira,23, dia em que a TAAG garantiu, em comunicado enviado ao Novo Jornal, que a viagem se realizaria às 16:30, o que também não veio acontecer, para desespero dos visados, que apenas deixam o aeroporto de Joanesburgo na madrugada desta terça-feira.

"Inicialmente sairíamos às 16:00, depois passou para as 20, e mais tarde para às 23:00, mas a viagem só veio a acontecer às 02:30 desta terça-feira", contou um passageiro, sob anonimato, assegurando que já estão em Luanda desde as 04:40.

Entretanto, o Novo Jornal soube que o avião que deveria ter feito o vôo DT 578 da TAAG continua em solo sul-africano desde o passado sábado, após ter registado um problema técnico, supostamente um furo no pneu.