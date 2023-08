Os passageiros do voo da Royal Air Maroc que aterrou na segunda-feira, 21, de manhã, em Luanda, queixam-se de terem sido obrigados a esperar várias horas quando já retiravam as bagagens, porque a Ghassist decidiu priorizar um voo da Lufthansa, proveniente de Frankfurt, na Alemanha, que chegou bastante depois, falando mesmo em discriminação sem justificação.

Quando os passageiros provenientes de Casablanca, Marrocos, já retiravam as bagagens do tapete rolante há mais de 10 minutos a recolha foi abruptamente interrompida para dar prioridade às bagagens do voo da alemã Lufhtansa, proveniente de Frankfurt.

Isso, obrigou aqueles que esperavam pelas malas do voo da Royal Air Maroc a aguardar que todas as bagagens do voo proveniente do país europeu fossem retiradas para retomar a distribuição do voo da companhia africana.

A TAAG demarca-se de qualquer responsabilidade a respeito e aponta a empresa Ghassit como respons+avel, porque é esta que é responsável pelo carregamento e descarga das mercadorias no aeroporto. Os passageiros falam em discriminação sem qualquer justificação, exceptos uns passageiros , os prejudicados, estarem a chegar de um país africano, e os outros, os beneficiados, serem provenientes da Europa.

Entretanto, os passageiros do voo da Royal Air Maroc, provenientes de Casablanca, descreveram ao Novo Jornal o cenário frustrante por que passaram esta segunda-feira no aeroporto de Luanda, especialmente porque a discriminação ocorreu mesmo à frente dos seus olhos sem que fosse perceptível qualquer justificação plausível.

Segundo os visados, cerca de 20 malas do voo da Royal Air Maroc foram postas no tapete rolante e entregues aos proprietários, quando, de repente, a Ghassit interrompeu a descarga para dar prioridade ao voo da companhia Lufthansa, da Alemanha, que chegou mais de uma hora depois.

Só depois de todas as malas do voo de Frankfurt terem sido recolhidas do tapete é que começaram a chegar de novo as do voo de Casablanca.

"Do nada deixaram de tirar as nossas bagagens e começaram tirar as do voo da Lufthansa e tivemos de esperar mais de duas horas. Como isso é possível? Se nós chegamos primeiro, por que razão é que o voo que chegou da Europa foi priorizado?", questionam dois passageiros que viveram esta situação.

E questionam: "Foi porque viemos numa companhia africana que fomos discriminados? OU foi porque os passageiros do nosso voo tinham muitos volumes envoltos em plástico, que poderiam ferir a sensibilidade estética dos europeus".

