O parque, situado no distrito urbano da Baia, município de Viana, em Luanda, existe há mais de 25 anos e foi obtido em 1999 por Augusto Guilherme da Silva Neto, consultor de comércio internacional, pai de Canígia da Silva.

O espaço está instalado num perímetro de aproximadamente 13 hectares, na zona Industrial de Viana, e, em 1999, detinha uma área total de 150 mil metros quadrados, com as seguintes confrontações: Norte, com a estrada nacional na extensão de 300 m, Sul (com o terreno privado na extensão de 300 m), Este (com o terreno Estatal 500 m) e Oeste (com o terreno estatal 500 m). Com o andar do tempo, parte do espaço foi "usurpada" para a construção de uma estrada da ZEE e por uma infra-estrutura alegadamente afecta à Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

Na semana finda, efectivos da Polícia Nacional e a Fiscalização de Viana "invadiram", alegadamente, sem aviso prévio o terminal interprovincial da Monua, por orientação do PCA da ZEE.

