Luanda: Pedonal que dá acesso à centralidade do Sequele sem reparação há dois anos, mas população arrisca e usa-a por falta de alternativa

A ponte pedonal que dá acesso à centralidade do Sequele, na Via Expressa, no município de Cacuaco, em Luanda, continua desajustada, dois anos depois de a estrutura metálica ter sido atingida na parte superior plana, por dois camiões, o que provocou uma fractura do tabuleiro. A administração municipal continua a não apresentar soluções para a sua reparação, apesar disso, o acesso de peões continua aberto, e as pessoas, mesmo pondo em risco a própria vida, usam-na para atravessar de um lado para o outro.