Com pouco menos de 30 anos, Fernanda Renée é a principal voz na defesa das zonas húmidas de mangais no País. A forma destemida e apaixonada como lida com a sua causa ambiental levou-a a importantes palcos de reconhecimento das personalidades que, pelo mundo, se doam na defesa do meio ambiente. Fernanda Renée é, por isso, um rosto conhecido em influentes corredores da União Africana e das Nações Unidas. Altas figuras da política nacional renderam-se às suas jornadas de campo na orla marítima. João Lourenço nomeou-a, em 2021, sua mais nova conselheira para questões ambientais. Mas Fernanda Renée chegou até aqui, como conta na Grande Entrevista ao Novo Jornal, após enfrentar vários empecilhos por conta da sua causa pelos mangais: muitas ameaças e chantagens, que, aliás, a obrigaram a abandonar o emprego.

Numa entrevista à TPA, Bornito de Sousa, então Vice-PR, confessara que não tinha a «percepção integral» sobre os mangais e que teve noção da dimensão desse ecossistema através da Otchiva. Como e quando a jovem Fernanda Renée aprendeu sobre os mangais?

Eu nasci e cresci no Lobito, uma zona conhecida por muitos como a cidade dos flamingos, isso por causa da existência destes ecossistemas de mangais, as ditas zonas húmidas. Lobito é uma zona costeira, uma zona tropical, onde esses ecossistemas estão propícios a aparecer. O conhecimento foi natural, porque nós estávamos habituados a ver os flamingos, que simbolizam a identidade da nossa cidade natal. Eu, meus irmãos, vizinhos e colegas tirávamos dos mangais os crustáceos, caranguejos com os quais nos alimentávamos. De um tempo para cá, começaram a surgir construções de empreendimentos. Estamos a falar do Porto do Lobito, fábricas de alto padrão. Começaram a surgir habitações que ocupavam os ecossistemas de mangais, as zonas húmidas, estuários, lagunas, baias, pois são esses ecossistemas marinhos que formam os mangais, porque os mangais são zonas de transição entre a terra e o mar. A existência destes empreendimentos e destas habitações começaram a produzir resíduos, e esses ecossistemas começaram a estar poluídos, por um lado, e, por outro, começaram a reduzir as baías, lagunas, para dar espaço a essas construções. Começámos a ver a redução dos flamingos, e os locais onde nós apanhávamos os mariscos, a mabanga (no Lobito chamamos ameixa), que comíamos, sobretudo, com arroz, era a nossa fonte de subsistência naquele tempo, aí em 98, 2000, antes e depois da paz. Nós começámos a ser impedidos de entrar em certas zonas, porque já estavam a ser aterradas, estamos a falar do próprio Porto do Lobito, pois nós saíamos da Restinga para o outro lado. A construção do Porto do Lobito impedia-nos de atravessar para aquelas zonas... os flamingos começaram a perder o seu habitat e muitos deles começaram a desaparecer, as nossas comunidades começaram a ficar sem a sua fonte de subsistência. Por isso, eu digo que foi algo natural, foi uma preocupação para salvar, primeiro, o símbolo da nossa identidade, porque não gostaríamos de que os flamingos desaparecessem por causa da ganância ou da ambição de certas pessoas que se decidiram a entulhar nas zonas húmidas, nos mangais. Então, começámos a reivindicar a destruição dos mangais junto da Administração do Lobito, questionando as razões de estarem a entulhar nos mangais. Por exemplo, o edifício das AAA foi dos últimos entulhos que o Lobito presenciou.

Quem fazia parte destas reivindicações? Nessa altura, ainda não tinha idade adulta.

Fazia estas acções com os colegas da escola, da Escola Valódia, uma escola pública que leccionava da 5.ª à 9.ª classe. Nós juntávamo-nos, sensibilizávamo-nos para, no período da tarde, no final do dia, ir ver o espectáculo dos flamingos: o comboio passava e os flamingos, que comiam os crustáceos e moluscos, quando ouvissem o barulho do comboio pummmm!, eles voavam, faziam um espectáculo que nos encantava e encantava também muitos turistas estrangeiros que viviam na Restinga. Eles voavam todos na mesma direcção, dava impressão de desenhos vários: de coração, como uma colher... era um espectáculo bom de se ver. Então, custava a nós que nascemos e crescemos a ver flamingos, de repente, assistirmos à colocação de entulhos nos mangais para dar lugar a infra-estruturas que não beneficiavam a comunidade no seu todo, e, antes pelo contrário, para além de afugentarem os flamingos, destruíam, igualmente, as fontes de subsistência de muitas famílias.

E como é que as autoridades locais reagiam à vossa reivindicação?

No princípio, fomos muito mal interpretados, éramos conotados como oposição ao Governo. Mas nós percebíamos que muita gente não sabia da importância e outras que, sabendo e mesmo tendo poder de fazer alguma coisa, não podiam falar por causa, sobretudo, da educação partidária. Nós estávamos entregues à nossa sorte. Nós fazíamos uma reivindicação cívica, nunca fizemos confusão ou alguma manifestação fora do normal. Por exemplo, sempre que víamos máquinas virem entulhar, colocávamo-nos em frente às máquinas, exibindo cartazes contra a destruição destas zonas húmidas. Essas acções chamavam a atenção de muita gente. Lembro que o jornalista Zé Manuel sempre publicava as nossas fotos no Facebook. Aquilo começou a ganhar sensibilidade dos cidadãos, em geral, da população de diversas partes de Angola. A nossa reivindicação ganhou eco e sensibilizou muitas outras partes de Angola, a destacar Luanda.

É a partir daí que este movimento chega a Luanda? Por cá, como é que tudo isso começou?

Venho para estudar, em 2004. Nós já tínhamos iniciado uma luta no Lobito, recebíamos muitas mensagens "olha, aqui em Luanda também tem mangais". Ainda no Lobito, começámos a agir contra o atentado ao meio ambiente: encontrávamos muitos flamingos mortos, com plásticos nos bicos, redes nas patas. Havia a necessidade de reivindicar não só junto do Governo contra a ocupação desses ecossistemas, mas, também, começarmos a fazer acções pontuais, principalmente campanhas de limpeza. De Luanda, surgiam muitos pedidos para realizarmos acções semelhantes. Eu vinha cá passar férias. Continuávamos com as acções e notámos que, de facto, estava a registar-se a redução da venda de espaços no Lobito, o que nos deu maior incentivo. Criámos uma página no Facebook, que é a Otchiva.

A Otchiva nasce no Lobito?

Sim, mais ou menos em 2015, 2016. Otchiva significa "zona húmida" na nossa língua Umbundu. Quando estávamos a fazer as nossas acções, no Lobito, recebíamos muitas ligações e mensagens de Luanda, apelando a um movimento conjunto para dar voz a esses ecossistemas. Comecei a conhecer algumas zonas de mangais de Luanda, e o problema era o mesmo: a ocupação ilegal destas zonas para a construção de infra-estruturas e a poluição.

Conte-nos sobre a primeira jornada em Luanda?

Já eu, instada em Luanda, na casa de uma tia e já a frequentar a 8.ª classe, antes de me juntar com os primeiros voluntários, andava praticamente sozinha, para conhecer os mangais. Eu sou muito caseira: era escola, casa e igreja. Não conhecia muita gente, questionava-me sobre como mobilizar as pessoas. Eu, a princípio, vinha com a minha tia nas primeiras jornadas. Eu dizia "Vamos ver os mangais", e a minha tia admirava a minha coragem, o meu atrevimento, a minha chatice (risos). Eu insistia-a para me acompanhar. No princípio, vínhamos de táxi, para a zona do Benfica, mas, depois, passámos a vir de carro próprio, da minha tia. Quando terminei a Universidade, tinha mais maturidade.

Formou-se em quê?

Formei-me em Engenharia dos Petróleos.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/