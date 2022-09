Pesquisa que revela dados sobre a cobertura eleitoral feita pelo Jornal de Angola e o Novo Jornal ao MPLA e à UNITA em 2017 serviu, igualmente, como monografia apresentada por Israel Campos à City University of London, no Reino Unido, a Julho deste ano.

O jornalista angolano Israel Campos apresentou um estudo sobre a cobertura feita pela imprensa nacional no período eleitoral de 2017, uma pesquisa que visou, entre outras razões, comparar a forma como o Jornal de Angola e o Novo Jornal trataram de matérias ligadas ao MPLA e à UNITA naquele intervalo.

Numa curta entrevista cedida ao Novo Jornal, Israel Campos falou sobre a delimitação e as limitações que teve, bem como as motivações, conclusões e as recomendações contidas naquele documento que foi apresentado como Trabalho de Fim de Curso de licenciatura à City University of London, no Reino Unido, a Julho deste ano, e que em breve poderá ser traduzido do inglês para o português.

No capítulo das limitações, Israel Campos socorreu-se da escassez de dados sobre Angola em matéria de media e eleições para sublinhar as dificuldades que teve para o acesso às fontes.

E em relação à delimitação, o jornalista afirmou que a análise se prendeu em matérias de cunho noticioso, tendo ainda esclarecido que, levando em consideração o facto de um dos órgãos ser de circulação diária e outro de circulação semanal, se fixou nas edições de quarta-feira do Jornal de Angola para equivaler às edições semanais do Novo Jornal que são publicadas formalmente às sextas-feiras.

Especialistas não vêem ilegalidade na presença da Polícia nas ruas, apesar do alarmismo criado

Ao NJ, altos quadros da Polícia Nacional ligados às operações e à comunicação do órgão referem que o patrulhamento intensivo posto agora em prática visa devolver sentimento de segurança e que nada tem a ver com impasse eleitoral. Entretanto, cientes do alarmismo causado, estudiosos tomam por normal a opção das forças de segurança, mas apelam para que não violem direitos fundamentais.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/