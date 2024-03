PGR chama Tomás Bica à DNIAP para apresentar documentos "desaparecidos" da administração do Cazenga

Tomás Bica, antigo administrador municipal do Cazenga, e membro do Comité Central do MPLA, assim como a ex-administradora para área técnica, Madalena Gomes Fernando, podem enfrentar a Justiça em breve, caso não consigam apresentar à Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP), órgão da Procuradoria-Geral da República, os documentos do exercício económico 2020-2023 que estão em falta na administração do Cazenga, soube o Novo Jornal.