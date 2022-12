O plenário do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público propôs ao Presidente da República a recondução de Hélder Pitta Grós no cargo de procurador-geral da República (PGR), para um mandato de cinco anos.

O nome de Hélder Pitta Grós foi também proposto para mais um mandato como presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP), segundo as deliberações saídas da primeira sessão extraordinária realizada no dia 16 deste mês, segundo a Lusa.

Na reunião foram propostos para a eleição ao cargo de vice-procurador-geral da República e 1.º vice-presidente do CSMMP os nomes de quatro magistrados. A mais votada foi Inocência Maria Gonçalo Pinto (com sete), seguida de Pedro Mendes de Carvalho (quatro), Gilberto Mizalaque Balanga Vunge (três) e João Luís de Freitas Coelho (zero).

O plenário recomendou a remessa da proposta de recondução do procurador-geral da República e presidente do CSMMP, bem como a lista dos três mais votados ao cargo de 1º vice-presidente do CSMMP, a João Lourenço.

Hélder Pitta Grós foi indicado para o cargo em 2017, tendo substituindo João Maria de Sousa.