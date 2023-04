O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Grós, disse esta terça-feira,11, em Luanda, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) está a trabalhar no processo da "Operação Fizz" que foi transferido de Portugal para Angola em 2018 e que envolve o ex-vice-Presidente da República, Manuel Vicente, antigo patrão da Sonangol.

"O trabalho decorre normalmente, não posso entrar em detalhes, mas estamos a trabalhar no processo", disse Hélder Pita Grós, durante abertura do 3º curso de capacitação dirigido aos subprocuradores gerais das 18 províncias do País.

Segundo o Procurador-Geral da República, após o término das imunidades do antigo vice-Presidente da República, a PGR começou a trabalhar neste processo onde o principal protagonista é Manuel Vicente.

"O processo existe, veio de Portugal, já constituído, não se trabalhou no processo porque tivemos aquele tempo em que havia imunidade enquanto vice-Presidente da República. Tendo passado esse tempo, naturalmente, trabalhamos no processo", afirmou Hélder Pitta Grós.

Manuel Vicente é acusado na "Operação Fizz" de corromper o ex-procurador português Orlando Figueira com o pagamento de 760 mil euros para que este arquivasse dois inquéritos, um dos quais envolvendo a empresa Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril (região de Lisboa), em 2008.

Questionado sobre aos processos de investigação abertos contra os presidentes dos tribunais de Contas, Exalgina Gambôa, e do Supremo, Joel Leonardo, o Procurador-Geral disse que os mesmo estão em segredo de justiça e que nos próximos tempos a PGR irá pronunciar-se sobre o assunto.

Joel Leonardo, o presidente do Tribunal Supremo tem o nome envolvido em vários escândalos de corrupção, enquanto a ex-presidente do Tribunal de Contas é acusada "tentativa de extorsão" aos ministros dos Recursos Minerais e Petróleos e da Energia e Águas.

Hélder Pita Grós salientou que na luta contra à corrupção e o nepotismo, há ainda muito trabalho a ser feito e anunciou para este ano a entrada em funções de mais de 300 novos magistrados do Ministério Público, que estão em fim de formação.