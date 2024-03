A Procuradoria Geral da República vai ter ao seu dispor 50 milhões de dólares norte americanos para modernizar os seus serviços com recurso às tecnologias de informação e comunicação. A despesa para a implementação do projecto de transformação digital foi aprovada pelo Presidente da República por ajuste directo.

Estes 42,6 mil milhões de kwanzas (50 milhões USD) visam "garantir a celeridade processual, a padronização de procedimentos e a eficiência dos processos de tomada de decisão a nível central e local", lê-se no despacho consultado pelo Novo Jornal.

A despesa é aprovada, segundo o documento assinado pelo Chefe de Estado, "considerando que a Procuradoria Geral da República (PGR) é a instituição de referência no combate à corrupção e recuperação de activos e o principal parceiro das instituições internacionais vocacionadas ao combate ao branqueamento de capitais e à criminalidade económica e financeira", e tendo em em conta que "a melhoria dos resultados da sua actuação implica um investimento significativo na transformação tecnológica e digital dos processos, da gestão documental e patrimonial, bem como da interacção com os utentes dos serviços da PGR e da cooperação com as instituições e organismos internacionais".

Ao procurador-geral da República é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do ajuste directo, incluindo a celebração e assinatura do contrato.