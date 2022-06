Senhor Presidente, é um milagre ter a TPA a emitir 24 horas por dia, a nível nacional e internacional e em três canais. A maior televisão do País é, também, a mais atrasada do ponto de vista técnico e tecnológico. Senhor Presidente, corremos o risco de um dia acordar e não termos o sinal da TPA". Essas e outras explicações foram dadas de forma objectiva e clara pelo presidente do Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola (TPA), Francisco Mendes, ao Presidente da República, João Lourenço, em transmissão directa por esse órgão estatal durante um encontro no seu Centro de Produção do Camama, no início de Novembro de 2019.