A Polícia Nacional (PN) realizou 121 detenções no fim-de-semana, tendo, no mesmo período, apreendido sete armas de fogo. O balanço das últimas 72 horas integra também 15 acidentes de viação, que tiveram como resultado seis mortos e 13 feridos.

De acordo com uma nota da PN, entre os detidos incluem-se 83 por condução sob efeito de álcool nos municípios de Luanda, Belas, Talatona Viana, Cazenga e Kilamba Kiaxe, e seis por posse ilegal de arma de fogo do tipo AKM-47.

No domínio da sinistralidade rodoviária, destaque ainda para o registo de danos materiais avaliados em três milhões de kwanzas e para a apreensão de 23 motorizadas por infracções ao Código da Estrada.

Os detidos, segundo apurou o Novo Jornal de fonte da Polícia Nacional, vão começar a ser ouvidos a partir deste segunda-feira, 02, em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), para conhecerem as eventuais medidas de coação.