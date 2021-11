O homem, colocado no centro cultural Paz Flor, foi detido na tarde desta quarta-feira, 17, no distrito urbano da Samba, após denúncia da coordenadora do centro, Felisbina Miguel, quando o suspeito tentava introduzir os dados constantes nos "cartões que haviam sido preenchidos por si em sua casa, com o intuito de constar da estatística diária do centro".

Ao Novo Jornal, o superintendente Nestor Goubel, porta-voz da corporação em Luanda, disse que o detido, após ser descoberto, a coordenadora chamou os operacionais da Polícia Nacional, "que prontamente o detiveram e na sequência realizou-se uma revista na mochila do suspeito, onde foi encontrado no seu interior 22 cartões da covid-19, sendo 17 preenchidos e cinco não preenchidos e valores monetários na ordem de 143 mil Kwanzas", descreveu o oficial.

Nestor Goubel salientou que o suspeito durante os interrogatórios confessou de ser sua prática habitual, sendo que já vem vendendo cartões da covid-19 por encomenda a cidadãos que não desejam apanhar a vacina.

"Diligências prosseguem na descoberta de outros possíveis infractores. Quanto ao cidadão detido fui na manhã de hoje presente ao tribunal para julgamento sumário", concluiu.