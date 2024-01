O comando geral da Polícia Nacional (PN) considera estável a situação de segurança pública o País, garantindo que as forças estão atentas e prontas a darem resposta a quaisquer actos que visem subverter a ordem e a tranquilidade públicas.

A estatística criminal em Angola, garante ainda a PN, é decrescente nos últimos anos, admitindo, todavia, que há casos isolados de crimes violentos que se tornam mediatizados nas redes sociais e geram uma percepção que não tem correspondência com a realidade.

O sub-comissário Mateus Rodrigues, pelo porta-voz da Polícia Nacional, disse que a estatística aponta para um quadro estável de segurança pública em função do número de crimes por 100 mil habitantes.

A informação foi avançada durante o debate radiofónico "Angola em Directo" da Rádio Nacional de Angola (RNA) que abordou a situação da segurança pública no País.

Segundo o sub-comissário Mateus Rodrigues, o que está a inquietar os cidadãos são os acontecimentos violentos que ocorrem e são fortemente mediatizados dando a impressão de que a situação de segurança pública é instável.

"A situação de segurança pública no País é estável!", afirmou o também director adjunto do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando geral da Polícia Nacional.

Já o porta-voz nacional do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Manuel Halaiwa, disse no mesmo espaço serem perigosas as acções de desinformação que circulam nas redes sociais porque geram um sentimento errado de insegurança pública.

"As redes sociais hoje são palcos de desinformação e a desinformação gera efectivamente um sentimento de insegurança que cria o medo do crime", explicou, acrescentando que há por parte de algumas pessoas aproveitamento disso.