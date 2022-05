De acordo com a corporação, no período em referência foram realizadas várias acções preventivas e operativas, com vista a manter a ordem e tranquilidade públicas que resultaram na detenção de 742 suspeitos e no esclarecimento de 745 crimes.

Das acções operativas realizadas, foram apreendidas 49 armas de fogo de diversos calibres, em várias províncias, com destaque para Luanda, com 21, e Malanje, com 16.

Segundo a PN, foram ainda apreendidas 179 viaturas, 604 motorizadas, 17 telemóveis, um computador, 34 botijas de gás butano, 5.270 litros de gasolina, 9.150 litros de gasóleo e 774 kg de liamba.

No domínio da regulamentação e fiscalização do trânsito, a força da ordem aplicou 510 multas em cartas de condução, 370 verbetes, 601 livretes, 302 títulos de registo de propriedade.

Das acções realizadas para protecção das fronteiras terrestres e marítimas, a Polícia Nacional procedeu à detenção de 3.338 cidadãos estrangeiros, dos quais 2.154 da República Democrática do Congo (RDC), sendo 84 crianças. Foram ainda detidos cinco namibianos, quatro zambianos, seis da Republica Centro Africana e 1.169 cidadãos nacionais, acompanhados com 89 crianças, por contrabando de combustível e auxilio à imigração ilegal.