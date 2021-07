A nova subvenção do fundo global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para o período 2021-2024 foi hoje apresentada em Luanda e destina-se sobretudo às províncias de Benguela e Kuanza Sul.

Traduz-se na injecção de 103,2 milhões de dólares no sistema de saúde, bem como nos sistemas comunitários, no quadro de uma nova abordagem sub-nacional cujos resultados poderão ditar a sua extensão a outras províncias, segundo um comunicado conjunto do PNUD e do Ministério da Saúde de Angola (MINSA).

O investimento traça metas ambiciosas para o combate a estas doenças.

No que diz respeito à malária, o financiamento visa diminuir o número de mortes para 19 por cada 100 habitantes e a taxa de positividade para 35% até 2023 e garantir que, pelo menos 90% da população de Benguela e Kuanza Sul usa redes mosquiteiras impregnadas com insecticida de longa duração, prevendo também a testagem e tratamento de 100% dos casos suspeitos de malária.

Quanto à tuberculose, o objectivo é diminuir a incidência para 320 por 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade para 40 por 100 mil habitantes até 2023, aumentando também o número de casos notificados.

No HIV, trata-se de manter a taxa de prevalência em torno dos 1,1% na população em geral e diminuir a percentagem de novas infecções em crianças de mães seropositivas para 4% até 2023. A subvenção visa também reduzir o número de novas infecções entre as populações chave e vulneráveis e aumentar a cobertura do tratamento antirretroviral.

O financiamento prevê também serviços de apoio ao combate à covid-19, como o fornecimento de equipamentos de protecção individual para trabalhadores de saúde, serviços comunitários, testes e outros produtos de diagnóstico e equipamentos de oxigénio para os casos graves.

Em Angola, no período 2016-2024, o PNUD já ajudou o país a mobilizar 157 milhões de dólares em subsídios aprovados e a obter mais 26 milhões de dólares de fundos adicionais no âmbito do mecanismo de resposta à covid-19.