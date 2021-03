Falta de escolas é outro problema que enfrentam «há séculos» os moradores do Mussende. No terreno, desabafo aponta para constantes promessas não cumpridas.

Quem entra na aldeia M"banza Mussende, a 50 quilómetro da cidade-sede do município da Cela, província do Kwanza-Sul, depara-se com as precárias condições de vida associadas à pobreza que vem de longe e agora agravada com a falta de chuva que destruiu toda a plantação de um povo que a tem como a única tábua de salvação.

"A vida aqui no Mussende nunca foi fácil. Não temos nada a fazer, senão ir à lavra. E, quando não chove, ficamos todos parados sem saber o que comer. A criança não pára de chorar até ser alimentada pelo peito", já os mais adultos aguentam, na esperança de comer alguma coisa no dia seguinte"", conta ao Novo Jornal Teresa da Costa, de 28 anos.

Como se não bastasse a estiagem que assolou a província, a mãe de quatro filhos revela que o quilo de arroz no Mussende passou de 450 para 800 Kz e o litro de óleo custa agora 1500 Kz. A solução para os alimentos é cozinhá-los simplesmente com água.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)