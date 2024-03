Ano vem, ano vai, a juventude continua a ver os espaços para a prática de futebol nos bairros de Luanda desaparecerem progressivamente. Numa ronda feita nalguns bairros, pela reportagem do NJ, observou-se que os jovens jogam à bola nas ruas, fechando-as com pequenas balizas e pedras.

As estradas ou ruas dos vários bairros da capital do País passaram a ser os grandes palcos para renhidos "trumunus" de futebol. A invasão desses espaços - vocacionados para a circulação de meios rolantes - pelos jovens é consequência do encerramento ou inexistência, nas comunidades, de campos de futebol.

Estaleiros de construção civil, edifícios de escritórios e habitação e armazéns são as infra-estruturas que foram ocupando os locais onde os jovens e entusiastas do futebol se juntavam para a prática do futebol. No Bairro Operário (OP), por exemplo, há muitos anos que o campo, situado entre os prédios próximos do antigo mercado do Beato Salu, deixou de receber partidas de futebol. O espaço foi ocupado pela empresa de construção civil Namkwang.

