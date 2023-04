Medida cuja implementação estava prevista para Abril já não vai avançar devido a irregularidades. Investigação do NJ apanhou o envolvimento de empresas de altas patentes da Polícia entre as licenciadas. Órgão do MININT mantém silêncio absoluto sobre resultado do inquérito.

A medida que obriga a que as viaturas circulem apenas com películas coloridas, vulgo "vidros fumados", colocadas por empresas seleccionadas e licenciadas pela Polícia Nacional, já não vai avançar. O órgão afecto ao Ministério do Interior (MININT) recuou na decisão que estava prevista para começar a vigorar a partir de Abril, alegando ter havido "algumas irregularidades".

A revogação, que surge na sequência de uma série de investigações feitas pelo Novo Jornal, a darem conta do envolvimento de altas patentes da corporação no "negócio dos vidros fumados", consta de um despacho do comandante-geral da PN, que, entretanto, não especifica as supostas irregularidades nem faz menção sobre eventuais punições, apesar de, semanas antes da decisão agora tornadas públicas, o órgão ter prometido que estava a levar a cabo uma rigorosa averiguação sobre o polémico processo.

