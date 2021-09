O alerta para a ocorrência foi dado às 9:42 da manhã desta quarta-feira,15, e os efectivos do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), PN e Serviço de Investigação Criminal (SIC), com o apoio da viatura médica do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA), "retiraram do local quatro das oito vítimas, estando, entretanto, a decorrer trabalhos para remover as outras vítimas soterradas e que se presume mortas", disse ao Novo Jornal o superintendente-chefe António Hossi, porta-voz da corporação local.

Os oito garimpeiros, segundo o porta-voz da Polícia Nacional no Bié, são todos de nacionalidade angolana, com idades compreendida entre os 19 e 45 anos.

"Era um grupo constituído por oito elementos, os mesmos perderam a vida quando realizavam escavações para a exploração ilícita de diamantes", diz, salientando que a terra desabou devido "à profundidade do buraco".