Vários estudantes em diversas províncias do País saíram este sábado às ruas em protesto contra a subida do custo das propinas e outros emolumentos. Em Luanda, segundo o Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA), os jovens marcharam de forma pacífica do Largo das Heroínas até ao Ministério da Educação, onde foram surpreendidos pelos efectivos da Polícia de Intervenção Rápida (PIR) que os dispersou com disparos e gás lacrimogénio. Houve ainda a detenção de quatro manifestantes que continuam presos.

"Saímos bem do Largo das Heroínas e quando chegámos ao Ministério da Educação a PIR agrediu-nos do nada no local que estava combinado com as autoridades", lamentou o presidente do MEA, Francisco Teixeira.

O Novo Jornal tentou sem sucesso ouvir esclarecimentos da Polícia Nacional. No entanto, uma fonte do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional avançou que a corporação irá pronunciar-se oportunamente.

A mesma fonte disse não saber de quem foi a orientação para dispersar os manifestantes no local combinado, o Largo dos Ministérios.

"A PIR é uma força especial e não aparece do nada, para este caso não houve necessidade. Não sabemos de quem foi a orientação" disse o oficial do Comando Provincial de Luanda

Na sexta-feira, 16, em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz da polícia em Luanda, inspector-chefe Nestor Goubel, garantiu que os estudantes teriam protecção da polícia durante a marcha, desde o Largo das Heroínas até ao Ministério da Educação, o que não sucedeu, segundo os manifestantes.

Também no Huambo e no Uíge há relatos de que a polícia deteve vários estudantes.