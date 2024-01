A Polícia Nacional (PN), através da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviário (DTSR), tem licenciadas cerca de 80 empresas, em todo o País, que vão, a partir do próximo dia 10, passar a produzir as novas chapas de matrícula para os veículos automóveis, soube o Novo Jornal junto da PN.

Segundo Polícia Nacional, a partir da próxima quarta-feira, todos os veículos que forem matriculados irão receber um novo número de matrícula.

Quanto aos procedimentos, o porta-voz e director adjunto do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, disse que vão passar a ser os mesmos e assegura que não há qualquer alteração.

Relativamente aos veículos já matriculados, o porta-voz Polícia Nacional assegura que as velhas matrículas terão um período de dois anos para serem substituídas.

Ao Novo Jornal, Mateus Rodrigues explicou que não serão alterados os números de matrículas, apenas as chapas.

"O que vai deixar de acontecer é que o cidadão deixa de colocar a matrícula do seu veículo em qualquer esquina, sem a obediência de regras", contou.

Segundo Mateus Rodrigues, a partir de agora estão estabelecidas as regras que vão definir as chapas de matrícula a serem usadas nos veículos.

Quanto aos locais para a fabricação das chapas de matrícula, Mateus Rodrigues, que não avançou nomes, disse estarem já autorizadas cerca de 80 empresas em todo o País que passarão a fabricá-las.

"No acto de matrícula dos veículos, os cidadãos serão informados relativamente a essas empresas", disse este oficial comissário, assegurando que as novas chapas de matrícula serão padronizadas, com elementos de segurança.

Conforme a PN, a nova chapa de matrícula vai poder ajudar a identificar com mais facilidade e eficiência os veículos e os seus titulares.

Para maior esclarecimento da sociedade sobre o assunto, a Polícia Nacional agendou para o próximo dia 10, na sede da DTSER, no Palanca, uma conferência de imprensa onde vão ser avançados outros detalhes.