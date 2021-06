A operação, que tem como principal objectivo prevenir e combater o garimpo, visa também fiscalizar as empresas em cabinda que não possuam licenças para a exploração de ouro, diamantes e outros minerais, e está a ser coordenada pelo sub-comissário Francisco Notícia Baptista.

Para o arranque da operação "Kudiodisa" foi criado um posto de comando que tem a sua base no município de Buco-Zau, onde foram colocadas forças dos distintos órgãos do Ministério do Interior, das Forças Armadas Angolanas e do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado.