A Polícia Naciona (PN)l na província do Uíge reforçou o "patrulhamento total" na fronteira terrestre entre Angola e a República Democrática do Congo (RDC) devido às eleições presidenciais que começaram esta quarta-feira, 20, naquele país vizinho.

"A decisão foi tomada devido à instabilidade na RDC, onde desde quarta-feira decorrem as eleições presidenciais. Para o efeito, foram mobilizados efectivos da polícia da guarda fronteira na província do Uíge, que estão a patrulhar a fronteira com muito rigor", disse aos jornalistas um alto responsável da PN na província do Uige, Freitas Zama.

Freitas Zama pediu igualmente aos habitantes que vivem ao longo da fronteira que se mantenham vigilantes.

Freitas Zama pediu uma maior responsabilidade a todos os efectivos "no sentido de defenderem a inviolabilidade das fronteiras" entre Angola e a RDC.

A província do Uíge conta com 17 postos e três subunidades ao longo da fronteira com o país vizinho.

Refira-se que com mais de 44 milhões de votantes inscritos para as eleições gerais, dos mais de 96 milhões de habitantes, os congoleses iniciaram quarta-feira, 20, a escolha do próximo Presidente da República Democrática do Congo (RDC) para os próximos cinco anos.

Dos mais de 26 candidatos a corrida presidencial na RDC, destacam-se o presidente cessante, Félix Tshisekedi, que concorre a mais um mandato, o milionário e actual governador da Katanga, Katanga Moise Katumbi, o médico ginecologista e Prémio Nobel da Paz 2018, Denis Mukwege, o antigo funcionário da Exxon Mobil e político popular, Martin Fayulu, e o ex-primeiro-ministro e ex-membro da Coligação Lamuka, Adolphe Muzito.

A RDC, um país da África Subsaariana, vive um conflito interno com a milícia M23 a provocar um dos maiores conflitos no Kivu do Norte, uma região rica em minérios.

Na RDC, a eleição presidencial, tal como as votações para as legislativas e locais, só têm uma volta.

Os principais candidatos da oposição às eleições presidenciais na República Democrática do Congo denunciaram ontem o caos e as irregularidades que, segundo os candidatos, se verificou no acto eleitoral que decorre no País.