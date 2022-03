O Governo vai reforçar a Polícia Nacional (PN) para elevar a sua capacidade operacional de forma a garantir que o processo eleitoral, que culminará com as eleições gerais em Agosto, decorra sem sobressaltos.

O anúncio deste reforço foi feito em Benguela pelo ministro do Interior, durante uma intervenção enquadrada na cerimónia do 46º aniversário da PN, frisando que o que se pretende é garantir que as eleições se processam num ambiente de "paz, harmonia e segurança".

No mesmo momento, Eugénio Laborinho lembrou que este esforço é um processo contínuo que já vem de há alguns anos, especialmente num investimento de modernização da corporação que vê regularmente alguns dos seus corajosos efectivos perderem a vida ao serviço do País.

O governante deixou, este Sábado, como garantia que vai ser prestada "uma atenção especial" aos elementos mais antigos de forma a aproveitar a sua experiência, deixando ainda uma porta aberta para as promoções dos efectivos, lamentando que a crise financeira tenha travado esse processo em parte.

"Iremos elevar a capacidade operacional da Polícia Nacional, com o reforço de efectivos, meios rolantes e outros equipamentos especiais, para que as eleições gerais previstas para agosto do ano em curso, decorra num ambiente de paz, harmonia, ordem social e segurança", disse.

Por sua vez, o comandante-geral da Polícia Nacional, Arnaldo Carlos, citado pela Lusa, garantiu que o órgão que dirige está empenhado na criação de condições operacionais e logísticas, bem como na capacitação dos seus efetivos, visando elevar os níveis de segurança antes, durante e depois das eleições gerais.

"As principais missões da Polícia Nacional estão determinadas e resumem-se na necessidade de manter uma postura implacável no combate à criminalidade, com maior destaque aos crimes violentos, dedicando particular atenção aos atos que visam a destruição de bens públicos e a incitação à rebelião", disse.

Arnaldo Carlos realçou que para uma eficaz prevenção e combate aos crimes é preciso o envolvimento das famílias e a participação das instituições da sociedade civil, igrejas, autoridades tradicionais, tanto no meio rural como urbano.

"A Polícia Nacional tem procurado melhorar o seu desempenho, visando assegurar a ordem, a segurança e tranquilidade públicas, proteger as pessoas e bens, prevenir a criminalidade e contribuir para o normal funcionamento das instituições democráticas, bem como regular o exercício das liberdades fundamentais dos cidadãos, primando sempre pela legalidade", expressou.