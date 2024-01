A Polícia Nacional (PN), através da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviário (DTSR), começa esta quarta-feira, 10, a implementar os novos modelos de matrículas para veículos automóveis e reboques. As novas matrículas vão custar 50 mil kwanzas, mas a PN assegura que os automobilistas têm dois anos para fazer a substituição.

As matrículas antigas, que podiam ser compradas "em qualquer esquina", segundo a Polícia, vão continuar a valer, a novidade é que quem for licenciar o seu veículo terá uma nova chapa e número de matrícula.

Quanto aos locais para a fabricação das chapas de matrícula, o porta-voz e director adjunto do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, avançou ao Novo Jornal que estão já autorizadas cerca de 80 empresas em todo o País que passarão a fabricá-las.

"No acto de matrícula dos veículos, os cidadãos serão informados relativamente a essas empresas", disse este oficial comissário, assegurando que as novas chapas de matrícula serão padronizadas, com elementos de segurança.

Conforme a PN, a nova chapa de matrícula vai poder ajudar a identificar com mais facilidade e eficiência os veículos e os seus titulares.

O lançamento do novo modelo e matrícula acontece esta manhã na sede da DTSER no Palanca, e será feito pelo comandante geral da PN, Arnaldo Carlos, seguido de uma conferência de imprensa. O Novo Jornal estará no local e dará a conhecer todos os detalhes.