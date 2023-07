Polícia: Subchefes em idade de pré-reforma e com mais de 20 anos de serviço vão ser promovidos a oficiais - Agentes que ingressaram em 2012 serão promovidos a subchefes

A Polícia Nacional (PN) irá promover ainda este ano todos os efectivos com idade de pré-reforma, isto é entre os 50 e os 54 anos, com patentes de subchefes e com mais de 20 anos de serviço, ao grau de subinspectores, soube o Novo Jornal junto da direcção de pessoal e quadros do comando-geral da Polícia Nacional.