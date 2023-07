Fazenda Avinova foi invadida por centenas de famílias que lá construíram casebres, alegando ser terreno que herdaram dos pais. Proprietária lamenta passividade da Administração do Município de Cacuaco, que, ao NJ, diz não ter condições para «correr» com invasores.

Mais de 300 famílias, entre civis e ex-militares, construíram vários casebres no interior da Fazenda Avinova, município de Cacuaco, em Luanda, alegando ser herança dos pais que foram camponeses.

Instalada num espaço de 200 hectares desde 2000, na comuna do Musseque Sequele, município de Cacuaco, com o título de concessão de terras em regime ilimitado, n.º 47/DP/DNDR/2004, passado pela Direcção Nacional de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, a Fazenda Avinova dedica-se à produção de ovos, frango de corte e de nível industrial.

Entretanto, sem ceder espaço a ninguém, de acordo com declarações da administradora da empresa, Maria José, a fazenda, com capacidade de produção para 150 toneladas de frango/mês e mais de 300 mil ovos/dia, está a ser invadida desde 2019 por populares que construíram casebres com chapas de zinco e blocos no local.

Para Maria José, os supostos invasores têm construído, preferencialmente, junto às naves de criação, alimentação e abatedores, o que, por conseguinte, tem levado a que se assista com regularidade à vandalização dos equipamentos dos aviários.

Segundo ainda a responsável, a situação forçou a produção avícola à paralisação e 180 colaboradores ao despedimento.

Maria José explica que, de acordo com as regras da indústria avícola e de biossegurança, num raio de dois quilómetros de distância entre os aviários, não devem existir residências, com vista a preservar-se a saúde dos animais e dos populares.