Mais de mil pessoas desalojadas do bairro das Salinas vivem, desde Junho do ano passado, abandonadas numa escola em risco de desabamento. São mulheres, homens, recém-nascidos, grávidas e idosos que partilham o espaço, amontoados nas salas de aula, alguns em casebres e outros em «casas» improvisadas com recurso a paus e farrapos que, devido ao tempo, já mostram sinais de degradação.

"É muito difícil viver aqui, nestas condições. Vamos morrer de sofrimento." É dessa forma que Hilária Baptista descreve a vida nos casebres do Magistério Primário de Benguela, instituição que tem o nome de um dos grandes nacionalistas deste País, Lúcio Lara.

Abandonada há dois anos, devido ao risco de desabamento, a escola é, desde Junho do ano passado, o lar para uma viúva, 44 anos, e outras mais de mil pessoas desalojadas do bairro das Salinas, tendo as casas e os bens destruídos por alegadamente estarem num terreno do Estado, situação que esses rejeitam categoricamente e até apresentam documentos que comprovam a suposta titularidade do espaço.

Contados aos milhares, homens, mulheres, idosos, crianças, grávidas e até recém-nascidos vivem na mais profunda miséria em casebres de chapas, tendas e "casas", improvisadas com recurso a paus e farrapos, que, devido ao sol e à chuva, já se vão rasgando, mas são remendados. O Magistério Primário de Benguela "Lúcio Lara" está localizado na estrada que liga a cidade de Benguela à Baía-Farta, e o cenário de uma imponente escola cor-de-rosa e branca, rodeada de casebres, não passa despercebido por quem aí circula.

