O Presidente da República recebeu esta quarta-feira, 10, a garantia do Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação de que as obras do Parque de Ciências e Tecnologia estarão concluídas em Agosto do próximo ano.

As obras, a decorrer no distrito do Maianga, Luanda, "estão a 40 por cento da execução financeira e em Agosto do próximo ano, o Parque de Ciências e Tecnologia estará pronto", informou o coordenador do projecto, Ricardo Queirós, durante a visita de João Lourenço a obra, em Luanda.

O responsável apontou que os principais constrangimentos na construção do parque, que é co-financiado pelo Governo de Angola e em 90% pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), com um valor anunciado em 2023 de 35 milhões USD e hoje actualizado para cerca de 100 milhões USD, têm sido o roubo de materiais, como disjuntores, e atrasos no realojamento de populares que vivem no perímetro do projecto.

A ministra do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, disse que, com a construção e apetrechamento e operacionalização do projecto, vai ser possível ter um maior controlo e registo do número de pedidos de patentes dos investigadores científicos angolanos, assim como abrir espaço para mais publicações científicas no País.

Referiu que o parque vai favorecer a criação e o crescimento de empresas que se baseiam na inovação e permitir, ainda, a concentração de negócios nas empresas e centros de investigação científica, em especial os de instituições do ensino superior.

Segundo dados do Ministério, a obra, a cargo da empresa PAN-CHINA Construction Group, vai ocupar um espaço de 62.000 metros quadrados, no qual vão ser erguidos nove edifícios, destinados para empresas.

A obra está a ser erguida em várias fases, sendo que a primeira teve início em Janeiro deste ano e tem a duração de 14 meses e inclui a reabilitação do Centro Nacional de Investigação Científica e do edifício da Faculdade de Ciências Sociais, da Universidade Agostinho Neto.