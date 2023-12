Presidente do conselho da administração da RNTE avisa que o País corre o risco de passar quadra festiva às escuras - Actos de vandalismo causaram danos de 5 milhões de dólares

O presidente do conselho de administração da Rede Nacional de Transporte de Electricidade, Rui do Amaral, revelou que os actos de vandalismo que culminaram com a destruição de torres de energia eléctrica causaram um prejuízo de cinco milhões de dólares e avisou que os angolanos correm o risco de passar a quadra festiva às escuras.