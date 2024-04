Nos arredores da cidade de Menongue, província do Kuando Kubango, a explosão de uma mina anti-tanque matou três pessoas, quando tentavam abrir o engenho explosivo à procura de mercúrio no seu interior. Este é o primeiro acidente com minas registado este ano.

O comandante municipal da Polícia Nacional em Menongue, intendente João Adão António, declarou que a origem das minas ou o local onde os cidadãos que morreram conseguiram encontra-las é ainda desconhecido, aproveitando para apelar à população que em caso de avistarem um material ferroso suspeito ou engenho explosivo informem as autoridades mais próximas, para evitar tragédias do género.

"As três vítimas mortais, das quais uma do sexo feminino, estavam em posse de duas minas-anti-tanque que levaram até a uma obra inacabada no bairro Novo, em Menongue, onde decidiram abrir um dos engenhos que acabou por explodir e causar a morte dos mesmos", disse, citado pela Angop, adiantando que dos três adultos, dois morreram no local e outro a caminho do Hospital Geral do Cuando Cubango, depois de ter sido socorrido pelos efectivos do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.