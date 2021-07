Trata-se de Biluka Nsakala Nsenga, ex-director da cultura, actual chefe do ggabinete têcnico do comité de gestão participativa do centro histórico de Mbanza Kongo, Eduardo Nosso Massidivinga, chefe de finanças do gabinete provincial da cultura, turismo, juventude e desporto, Helena Pambo, ex-secretária do Instituto Médio de Administração e Gestão (IMAG), actualmente directora administrativa do Instituto Politécnico de Administração e Gestão (IPAG), Madalena Albertina Paulo Paca , chefe de departamento administrativo do gabinete provincial dos registos, Kivitidi Disasi Fernandes sub-director administrativo da Escola Técnica, Marcelo Luyndula, ex-chefe de departamento de orçamento da ex-direcção das Obras Públicas e Afonso Nsiamaza, proprietário da empresa Nsiawana Comercial, que, entretanto, foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Zaire, na sequência do processo-crime n°401/21, tendo-lhes sido decretada a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, disse que, à luz do processo em causa, numa primeira fase foram emitidos 14 mandados de detenção, tendo sido executados, até ao momento, sete, sendo que os restantes a qualquer momento serão detidos.

"Prossegue a investigação para deter os outros sete elementos, só não foram detidos até agora pelo facto de os visados residirem algures noutras províncias, cujas diligências para localização dos mesmos estão em curso em coordenação com os SIC provinciais", descreveu Manuel Halaiwa em declarações ao Novo Jornal.

O responsável pela comunicação do SIC-geral referiu que pesam sobre os arguidos os crimes de peculato, participação económica em negócios, recebimento indevido de vantagens, corrupção passiva e activa de funcionários públicos, associação criminosa e tráfico de Influências, "que resultaram no desvio de 320 milhões de kwanzas dos cofres do Estado".

"Os arguidos em causa já foram encaminhados para o Estabelecimento Prisional do Nkiende, onde vão aguardar o julgamento preventivamente", explicou.