Depois de muito tempo entregues à sua sorte, largos e jardins de Luanda começaram a conhecer outro colorido, através do projecto "Adopte um Jardim", encabeçado pela empresa de jardinagem ExpoGarden. O projecto, avaliado em 500 milhões Kz, já reabilitou 29 jardins, melhorou a imagem das principais avenidas da capital do País e deu emprego a mais de 140 pessoas.

Cerca de 500 milhões de kwanzas já foram investidos pela empresa privada Sagribengo, representada pela ExpoGarden, para a reabilitação, conservação, manutenção e recuperação dos jardins, largos e espaços verdes da capital do País. A iniciativa faz parte do projecto "Adopte um Jardim", que, em um ano, permitiu dar uma nova imagem a perto de 29 jardins e espaços verdes de Luanda.

O projecto, encabeçado pela empresa privada de jardinagem ExpoGarden, responsável pela recuperação dos jardins, vem de uma parceria público-privada com a Comissão Administrativa da Cidade de Luanda (CACL). Na altura, a CACL justificou que tomou a mesma decisão por falta de verbas para a manutenção destes espaços.

Neste processo, a ExpoGarden tem a missão de subcontratar outras empresas para adoptarem os jardins e publicitarem as suas marcas com uma condição: garantir que o lixo, o capim seco, os arbustos desarranjados, os fontenários sujos e a falta de iluminação, cenário visível até bem pouco tempo nos principais jardins e largos da capital, fiquem definitivamente para o passado.

Ao Novo Jornal, o director-geral da ExpoGarden, Tiago Pinto, revelou que, até ao momento, apenas 11 empresas privadas abraçaram a causa, adoptando jardim, e apela às demais empresas que ainda existem jardins disponíveis para serem "protegidos".

"Estamos à procura de adoptantes para o Largo da Juventude (FUBU), na zona do Nova Vida, no município de Talatona, e alguns jardins na província do Bengo. Quem adopta um jardim contribui para o melhoramento da vida da população", sublinha.

