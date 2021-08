Antónia Paulo Feijó, de 46 anos, professora do ensino geral, dada como desaparecida desde o dia 02 deste mês, depois ter estado uns dias incontactável, foi encontrada carbonizada no interior de uma fossa na manhã deste domingo, 09, num terreno baldio na zona do Zango I, município de Viana, em Luanda. Segundo apurou o Novo Jornal, que está a acompanhar este caso, este é o sexto crime com contornos semelhantes em menos de 15 dias.

Os relatos de raptos seguidos de assassinatos em Luanda têm ganhado terreno mas as autoridades "fecharam-se em copas", sem dar esclarecimentos sobres os casos recentes ocorridos nos municípios do Kilamba Kiaxi e Viana.

O Novo Jornal soube junto de fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Viana que o corpo da mulher foi encontrado numa zona de mato e removido do local depois do alerta ter sido dado ainda ao início da manhã deste domingo por crianças que jogavam à bola próximo do local em que o cadáver carbonizado da professora, de 46 anos, foi encontrado.

Ao Novo Jornal, Ângelo Feijó, marido da vítima, contou em detalhe ao Novo Jornal o último dia em que manteve contacto com a esposa e revelou que a mesma se despediu com o argumento de que iria à escola dos filhos ver as listas e que não devia demorar.

"Eu fiquei muito preocupado porque não encarei muito bem essa saída da minha esposa, digo isso, porque ela, antes de ter saído de casa, havia-me informado que não estava a sentir-se bem, mas mesmo assim insistiu em sair de casa", conta, salientando que passadas mais de três horas, decidiu ir ao trabalho da esposa, mas não a encontrou.

Ângelo Feijó referiu ainda que, tão logo a sua esposa saiu de casa, o telemóvel ficou desligado, o que motivou a realização de buscas nos hospitais, morgues, cadeias e outros pontos da cidade de Luanda.

"Ontem, quando recebi a informação de que o SIC-Viana fez a remoção para a morgue do Maria Pia do corpo de uma mulher encontrado carbonizado na zona do Zango I, fui ao local e só acreditei que era a minha mulher devido a parte da roupa que usou e a um lado do rosto que não chegou a ser queimado", descreveu, apelando aos órgãos de Justiça para que este crime seja esclarecido o mais breve possível.

Questionado pelo Novo Jornal se não suspeita do que poderá estar na origem do assassinato da sua companheira, Ângelo Feijó respondeu que não faz ideia das razões do assassinato da esposa.

"Não sei porque é que fizeram isto com a minha esposa, ela sempre foi uma pessoa de paz, nunca teve problemas com ninguém, não era pessoa de sair de casa à toa... desde que vi o corpo da minha esposa não consigo perceber o porquê, e qual foi a razão para ela merecer morrer dessa forma, ninguém merece isso", lamenta.

O Novo Jornal teve conhecimento de que quatro adolescentes de 15 anos e um jovem de 19, que estavam desaparecido há vários dias, foram raptados, assassinados, e encontrados em circunstâncias idênticas. Já há alguns detidos, soube ainda o Novo Jornal.

Num contexto de falsas promessas, quatro das vítimas foram atraídas com a promessa de emprego e dinheiro por um "suposto" indivíduo que conheceram pelo Facebook, que lhes terá prometido emprego.

"Os criminosos simularam um sequestro e chegaram a ligar para a mãe de uma das vítimas, exigindo a quantia de 50 mil Kwanzas para soltar um dos menores que estava em cárcere privado com mais três", disse um oficial do SIC ao Novo Jornal, descrevendo que a acção dos criminosos permitiu a detenção de dois elementos.

Quanto ao caso do jovem de 19 anos, ocorreu no município do Kilamba Kiaxi.

As autoridades contactadas pelo Novo Jornal prometeram em breve dar resposta a estes estranhos raptos e assassinatos, cujas vítimas aparecem vários dias mais tarde, carbonizadas.